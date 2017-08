Nevede je naokoli vozil roparja

LJUBLJANA – Petsto evrov za prevoz Damirja Muzaferovića iz Medvod v Kamnik, 300 evrov za prevoz kolega Mitje B. v Berlin in 100 evrov za prevoze istega kolega iz lokala v lokal med praznovanjem rojstnega dne. Tako visoke tarife je imel 32-letni Zlatko Šarić iz Medvod, ki se je po prepričanju tožilstva skupaj z Muzaferovićem zapletel v resno kriminalno zgodbo. »Petsto evrov mi je ponudil za to uslugo. Ni pa povedal, za kakšno uslugo gre. Samo počakaš 20 minut in dobiš 500 evrov,« je zagovor iz preiskave na sodišču potrdil Šarić. Povedal je še, da je Muzaferovića vprašal, za kakšen posel gre, pa da mu je ta odgovoril, da »za en biznis, stari, nič takega«. Če bi, kot trdi Šarić, ki je obtožen ropa v sostorilstvu, takrat vedel, kaj načrtuje njegov znanec iz Kranja, ga tja ne bi peljal, še manj pa s svojim avtom.

Ko sem opazil, da je vznemirjen, sem ga vprašal, kaj je bilo. 'Samo pelji,' je rekel.



Ob pol šestih popoldne 17. maja letos je bil Muzaferović (za njim je razpisana tiralica, pobegnil naj bi v Bosno in Hercegovino) pri njem in skupaj sta se odpeljala v Kamnik. Ustavila sta se pred OŠ Marije Vere in Muzaferović je Šariću rekel, naj ga počaka. Avto medtem ni bil v pogonu, obtoženi je imel odprta okna in je kadil. »Čez približno pol ure je pritekel nazaj, sedel na sovoznikov sedež in rekel: 'Pelji, pelji.' Nič mi ni bilo jasno. Po 400 metrih mi je rekel, naj ustavim, ker bo zapustil vozilo. V avtu je na tleh pustil črno vrečko za smeti in rekel, naj jo vržem stran,« je povedal Šarić in nadaljeval, da je to storil. Ker je pri tem videl tudi pištolo, mu je še danes žal, da je ni nesel takoj na policijo.

19.500 evrov so odnesli v ropu pošte na Duplici.



No, prej se je v bližini pošte na Duplici pri Kamniku odvijala prava drama: Muzaferović naj bi s pištolo pismonoša Mateja K. spravil v tako brezizhoden položaj, da je iz avtomobila vzel posebno vrečko s 19.500 evri. Nato je zbežal po ulici, za njim pa pismonoša. Ker sta roparja hotela ustaviti še dva naključna mimoidoča, se je ta, ki je po pripovedovanju priče v desni roki držal kuverto, v levi pa najverjetneje pištolo, ustavil in z dvema streloma v zrak vsem dal vedeti, naj raje mirujejo. Analiza DNK-sledi na pištoli kaže, da od treh najdenih sledov večinski delež pripada Muzaferovićevi partnerici.