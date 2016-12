ORMOŽ – Ponoči ob 0.35 so v naselju Podgorci v občini Ormož zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta.

Posredovali so gasilci PGD Podgorci in Velika Nedelja, ki so nadzorovali zgorevanje saj, očistili dimniško tuljavo in domačinom prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja, so še zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.