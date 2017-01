Nevarno: s tovornjaka se je na avtocesto vsul led

KRANJ – Voznik, ki se je v četrtek zgodaj zjutraj iz Kranja proti Ljubljani peljal po gorenjski avtocesti, je na interventno številko 113 prijavil, da se s tovornega vozila na cesto raztresa led.

Na PU Kranj so ob tem opozorili, da je to okoliščina, ki lahko zelo ogrozi varnost in udeležence. Voznike pozivajo, naj pred začetkom vožnje očistijo svoja vozila in preprečijo take nevarne situacije.