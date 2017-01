Nevarno: nesreči zaradi prehitre in neprevidne vožnje

KRANJ – Kranjski policisti poročajo, da so v torek zaradi neprevidnosti in hitrosti obravnavali dve nesreči s poškodbami. Ena se je zgodila v Kranju, druga pa na Jesenicah.

V Kranju je voznica nesrečo in trčenje z drugim voznikom povzročila zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, na Jesenicah pa je voznica zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste, po prevrnitvi pa je vozilo obstalo na kolesih.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so medtem poročali, da je do trčenja v Kranju prišlo ob 15.13 na Ljubljanski cesti.

Posredovali pa so gasilci JZ GRS Kranj, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja vozila ter počistili razlite tekočine.