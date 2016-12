Nevarno je vijugal po avtocesti, policisti so ga ujeli

TREBNJE – Policiste so v soboto zvečer obvestili o nevarni vožnji voznika kombiniranega vozila na avtocesti. Kršitelj naj bi vozil na neprimerni varnostni razdalji, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti PU Novo mesto so se takoj odzvali in pri Trebnjem izsledili 27-letnega voznika iz okolice Kranja. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,39 miligramov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Voznik prepovedi ni upošteval, saj so ga že čez eno uro ponovno opazili in ustavili na avtocesti. Tokrat so mu kombinirano vozilo peugeot boxer zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.