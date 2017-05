Nevarni Jože še vedno na begu, družina pa v strahu

DOBE – Pred natanko tednom dni se je v kraju Dobe zgodilo streljanje. Po dozdajšnjih podatkih naj bi Novomeščan Jože Pirih (na fotografiji spodaj) streljal proti hiši in bivši partnerici ter tako zakrivil kaznivo dejanje zoper življenje in telo.

Policija je javnost nemudoma obvestila o osumljencu in ga uvrstila med iskane osebe, a ga do danes še niso našli. To nam je danes potrdila Alenka Drenik iz PU Novo mesto, ki je dodala, da preverjajo vse namige, ki jih dobijo.

Po naših podatkih naj bi policija zavarovala dom bivše partnerice z otroki. Na PU Novo mesto so potrdili, da potekajo aktivnosti za zaščito žrtev in svojcev, več pa niso želeli povedati. Ali držijo govorice, da jih utegnejo preseliti na varno, nam tako ni uspelo ugotoviti.