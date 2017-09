Nevarne kleti

KRANJ – Na Valjavčevi ulici v Kranju je bil v četrtek prijavljen vlom v kletne prostore, iz katerega storilec ni odtujil ničesar, na Zoisovi ulici je bilo vlomljeno v kolesarnico, na Valjavčevi ulici pa je bilo po vlomu v klet odtujeno manj vredno gorsko kolo.

V prejšnjih dneh so kranjski policisti v povezavi z vlomi v kleti taka dejanja obravnavali še na Šorlijevi ulici, kjer je bilo odtujeno gorsko kolo Scott, in na Gogalovi ulici, kjer je bilo odtujeno gorsko kolo znamke Merida TFS 900 črno-rdeče barve ter cestno kolo znamke Specialized Comb v kombinaciji rdeče, bele in črne barve, so zapisali v poročilu PU Kranj.