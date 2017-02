Nevaren voznik sejal strah po slovenski avtocesti

NOVO MESTO – Novomeški prometniki so bili v torek popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika audija A6, ki je na avtocesti proti Obrežju vozil z veliko hitrostjo in prehiteval po desnem prometnem pasu.

Policisti so opravili meritev in ugotovili, da je 48-letni državljan Hrvaške vozil s hitrostjo 218 km/h. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izrekli globo 1440 evrov. Za te kršitve se vozniku izreče tudi devet kazenskih točk, so sporočili iz PU Novo mesto.