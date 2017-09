Neusmiljeno vreme: strela ob 8.28 udarila pri samostanu

NOVA GORICA – Prvo deževje, ki je zjutraj zajelo Slovenijo, je na prvi šolski dan povzročalo škodo. Arso je zjutraj prižgal rdeče opozorilo za dele države.

Ob 8.28 je zaradi udara strele zagorela cipresa pri kostanjeviškem samostanu na Kapeli v Novi Gorici. Tja so odšli gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, posredovanje pa ni bilo potrebno, ker je ogenj, ki je zajel cipreso, zaradi močnega dežja ugasnil.

Uprava za zaščito in reševanje poroča tudi, da je ob 8.29 zaradi udare strele krajan opazil požar na pobočju Trstelja nad Renčami v občini Renče - Vogrsko. Posredovali so gasilci PGD Šempeter in gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, teren pregledali, a požara niso opazili. Po vsej verjetnosti je požar pogasilo deževje na tem območju.

Arso je ob 8.30 objavil naslednje opozorilo: »V petek in soboto se bodo pred hladno fronto pojavljale krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Danes in deloma še jutri bodo možna tudi neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra, toča seveda ni izključena. Zato bodo lahko narasli hudourniki in manjši vodotoki. V soboto zvečer ali v noči na nedeljo se bo vreme umirilo.«