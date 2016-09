Neuradno: to so žrtve letalske nesreče

BOVEC – Včeraj ob 19.56 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prejetem SOS-sporočilu (klic za pomoč v sili) manjšega letala pod Krasjim vrhom na Bovškem. V iskalno akcijo so bile nemudoma vključene vse pristojne službe (GRS iz Bovca in Tolmina, tamkajšnji gasilci), prav tako sta bila v iskanje vključena helikopterja vojske in policije. Po prvih ugotovitvah je manjše letalo piper 28 ob 17.35 poletelo z bovškega letališča v smeri Brnika.

Policijo so danes ob 00.54 obvestili, da so reševalci razbitine letala našli na območju Mrzle doline pod Krasjim vrhom. Strmoglavljenja ni preživel nihče od potnikov. V letalski nesreči je umrlo več oseb (po prvih ugotovitvah gre za tri slovenske državljane). Njihova identiteta bo znana po opravljenem postopku prepoznave.

Trije Prekmurci

Po naših podatkih naj bi bili pilot in žrtve z območja Prekmurja. Neuradno je pilotiral 32-letni Goran Trajbarič iz Filovcev pri Murski Soboti, sopotnika pa sta bila vrstnik Gregor Šomen in leto dni mlajši Denis Kalamar iz Murske Sobote.

O letalski nesreči je bila obveščena tudi pristojna služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov.

»Mesto padca letala je policija ustrezno zavarovala, o dogodku so bile obveščene vse pristojne službe. Preiskavo okoliščin nesreče policija in druge pristojne službe nadaljujejo,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.