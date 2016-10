Neuradno: nogometaš v rdečo zapeljal z vsaj 150 km/h

MARIBOR – Dva meseca je že minilo od tragedije na Tržaški cesti v Mariboru, kjer sta življenje izgubila dva mlada nogometaša, dva pa sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Izvedensko mnenje naj bi pokazalo, da je voznik megana rdečo luč prevozil s hitrostjo od 150 do 165 kilometrov na uro, ob omejitvi 70 kilometrov na uro, poroča današnji Večer.

Policija še molči

Izvedensko mnenje naj bi bilo v teh dneh že odpremljeno na mariborsko policijsko upravo. Podatkov tam niso hoteli komentirati. Potrdili niso niti, ali drži, da je toksikološka analiza pri umrlem vozniku pokazala vsebnost alkohola v krvi. Bila naj bi daleč pod mejo 0,23, ki je zakonsko določena. A ne za mlade voznike, ki do 21. leta starosti po zakonu v krvi alkohola ne smejo imeti.

Grozljive posledice

Spomnimo, v nesreči sta umrla voznik megana 19-letni Damjan Marjanović in 21-letni Zoran Baljak. Ljubomirju Moravcu so zaradi hudih poškodb morali amputirati roko, Žiga Lipušček pa je bil v nesreči lažje poškodovan. Do usodnega trčenja je prišlo, ko so se fantje vračali s treninga B-moštva NK Maribor na igriščih v Rogozi.