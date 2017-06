Neuradno: mati iz pekla zavrnila ponujeno kazen

KRANJ – Iz naših neuradnih, a dobro obveščenih virov smo izvedeli, da naj bi tožilstvo, še preden se je začelo sojenje za smrt male Arine Kardašević, Sandi Alibabić ponujalo za priznanje krivde kazen petnajstih let zapora. Mati petih otrok, štiri deklice je imela v partnerski zvezi s Senadom Kardaševićem, med drugim umrlo Arino, najmlajšega sina iz razmerja z Mirzanom Jakupijem pa je rodila že v času, ko je bila v priporu, in so ji ga takoj odvzeli, je ponujeno kazensko sankcijo zavrnila in se raje odločila za sojenje.

Kolikšna naj bi bila ponudba zaporne dobe za Jakupija, nam ni uspelo izvedeti, po naših neuradnih informacijah pa sploh ni bila pripravljena, ker obtožni ni želel sodelovati s tožilstvom. V celoti naj bi oba obtožena, če bosta spoznana za kriva, po mnenju nekaterih strokovnjakov pravne stroke lahko prejela tudi petindvajset let zapora.

O incidentu na sodišču med Senadom Kardaševićem in Mirzanom Jakupijem lahko preberete na povezavi .