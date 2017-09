Nesrečo zakrivila 19-letnica

ZBURE – V torek se je zgodila prometna nesreča na cesti med Zburami in Dolenjimi Laknicami.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da jo je povzročila 19-letna voznica, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad avtom in zadela varovalno ograjo. V njen avtomobil je nato trčila 52-letna voznica, ki je pripeljala iz nasprotne smeri.

Poškodovano 52-letno udeleženko nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih je lažje poškodovana.

Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog, poroča PU Novo mesto.