Nesrečni motorist podrsal z nogo, končal je v bolnišnici

PODNANOS – V torek popoldne je 42-letni voznik motornega kolesa vozil iz smeri Razdrtega proti Podnanosu in med vožnjo na ravnem delu ceste zapeljal preveč desno in z nogo podrsal po zidu; motorist je peljal naprej še približno 500 metrov in se ustavil na izogibališču.

Kasneje so poškodovanemu motoristu pomoč nudili reševalci iz Ajdovščine in gasilci GRC Ajdovščina, nato pa so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.