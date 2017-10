Nesrečni Anton ni prišel do zdravnika

MURSKA SOBOTA – Včeraj, nekaj minut čez pol sedmo jutranjo uro, se je pred murskosoboško bolnišnico v Rakičanu pripetila huda prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila je trčil v betonsko oviro in nato še v drevo, trk pa je bil očitno izjemno močan, saj je na kraju nesreče zaradi hudih telesnih poškodb umrl, so kmalu po nesreči sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Pozneje so policisti z ogledom kraja prometne nesreče, kot je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, ugotovili, da je okrog 6.20 »80-letni voznik osebnega avtomobila VW polo na cesti ob parkirnem prostoru pred Splošno bolnišnico Murska Sobota zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal levo, kjer je trčil v osebni avto, ki je bil parkiran ob levi strani vozišča.

Zdravnik je za pokojnega voznika odredil sanitarno obdukcijo.

Po trčenju je avto 80-letnika odbilo v desno, kjer je zapeljal z vozišča in trčil v žičnato ograjo, jo prebil in čelno trčil v drevo. Ranjeni voznik je na kraju nesreče umrl, zdravnik pa je odredil sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen vzrok smrti«. Po naših informacijah je imel nesrečni voznik Anton Črček iz Šalincev menda zdravstvene težave in domnevno je umrl naravne smrti, česar pa policisti pred opravljeno obdukcijo ne morejo trditi.