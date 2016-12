Nesrečnega lastnika so zbudili šele gasilci

NOVO MESTO – Ob 11.25 so na Seidlovi cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom vstopili v stanovanje večstanovanjskega objekta in odstranili zažgano hrano s štedilnika, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zbudili so spečega lastnika ter prezračili stanovanje in večstanovanjski objekt. Do požara ni prišlo. O dogodku so bili obveščeni tudi policisti.