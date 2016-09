Nesrečna voznica

HRPELJE - KOZINA – V nedeljo ob 3.57 je pri naselju Markovščina, občina Hrpelje - Kozina, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok.

Posredovali so gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, ga razsvetlili, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine ter nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči iz Sežane.

V prometni nesreči se je poškodovala ena oseba, je poročala uprava za zaščito in reševanje.