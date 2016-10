Nesrečna Tinca utonila v vodnjaku

AMBRUS – Nad vas v Suhi krajini, ki šteje približno 650 duš, je v četrtek zvečer legla nenavadna tišina. »Že popoldne je bilo nekaj v zraku,« nam je povedala domačinka, ki je na pokopališču okoli cerkve sv. Jerneja urejala grob. »Ne vem, kar preveč mirno in tiho je bilo...« A ob 17. uri in 20 minut so čez grič zatulile sirene, po cesti so hiteli gasilci, policija, za njo zdravnica z reševalci, ki so dobili obvestilo, da je ženska padla v vodnjak pred hišo. Kdaj natanko in zakaj je nesrečna 70-letna Tinca Muhič padla v vodnjak in utonila, ni nikomur jasno. Zato preiskava še poteka. Zagotovo pa drži, da se je upokojenka rada vračala na svoj prvi dom v Ambrusu 34. V lično malo kmečko hišo z velikim obdelanim vrtom na spodnji strani.



Kot so povedale vaščanke, Tinca ni bila domačinka: »Bila je doma nekje nad Stično, tam pri Metnaju.« V mladosti je spoznala Jožeta Muhiča iz Ambrusa in v začetku sta živela kar v njegovi hiši na številki 34. »Kolikor se spomnim, je Tinca delala v mlekarni v Stični,« pove soseda, ki jo je dobro poznala.

