Nesreča zaradi obračanja, udeleženi tudi trije otroci

MODREJ – V četrtek ob 14.27 so policiste obvestili o prometni nesreči v Modreju na Tolminskem, v kateri je bilo udeleženo osebno vozilo.

Tolminski policisti so z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mosta na Soči proti Tolminu. V križišču za naselje Modrej je hotel polkrožno obrniti, pri tem pa je po glavni cesti spustil mimo eno vozilo, drugi osebni avtomobil, ki ga je vozila 45-letna voznica, pa je spregledal in speljal, zato sta vozili trčili.

V osebnem vozilu voznice so bili kot sopotniki tudi trije otroci. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin so jih odpeljali v ZD Tolmin (predvidoma zaradi lažjih telesnih poškodb), enega od njih pa preventivno na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Policistom in reševalcem so na kraju ustrezno pomoč nudili tudi gasilci PGD Tolmin.

Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (56. člena) izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.