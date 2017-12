Nesreča zaradi nepravilne strani vožnje, oba pijana

ŽABJA VAS – V noči na soboto so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Žabji vasi.

Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 43-letna voznica, ki je zaradi nepravilne strani vožnje trčila v avtomobil, ki ga je vozil 47-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so pa policisti obema udeležencema odredili preizkus alkoholiziranosti.



Povzročiteljica nesreče je imela v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola, 47-letni voznik pa 0,60 miligrama. Zoper oba so na sodišče naslovili obdolžilni predlog, voznici pa izdali tudi plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.