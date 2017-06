Nesreča zaprla uvoz na avtocesto

HOČE – Zaradi prometne nesreče je bil na razcepu Slivnica nekaj časa zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Hoč proti Ljubljani in Šentilju oziroma Lendavi, je obveščal prometnoinformacijski center.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je nesreča zgodila ob 6.14, ko sta na Ljubljanski cesti v Spodnjih Hočah, občina Hoče - Slivnica, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in posipali iztekle tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Zastoji nastajajo tudi na: