Nesreča zaprla pol hitre ceste, štiri osebe poškodovane

SELO – Danes ob 17.52 sta na hitri cesti Vrtojba–Ajdovščina pri odcepu za Selo (občina Ajdovščina) trčili osebno in kombinirano vozilo. Štiri osebe so bile pri tem poškodovane.

Gasilci iz JZGRD Nova Gorica in GRC Ajdovščina so s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja vozil, nevtralizirali razlite tekočine in opravili požarno stražo na kraju dogodka. Trije poškodovanci so bili prepeljani na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.