Nesreča zaprla hitro cesto

VOGRSKO - Zaradi prometne nesreče je zaprta hitra cesta Razdrto - Nova Gorica med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji, poroča Dars na prometno-informacijskem portalu.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je do nesreče prišlo ob 6.42, in sicer pred cestninsko postajo Bazara.

Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti, tovorna vozila so preusmerjena na primorsko avtocesto proti Sežani in prehodu Fernetiči.