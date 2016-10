Nesreča zaprla dolenjsko avtocesto

GROSUPLJE – »Dolenjska avtocesta je med Grosupljim in Višnjo Goro proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče zaprta, nastal je tudi zastoj,« so zapisali pri prometnoinformacijskem centru. Obvoz je mogoč samo za osebna vozila, in sicer po cesti Grosuplje–Višnja Gora.

Uprava za zaščito in reševanje pa poroča, da je ob 19.44 terensko vozilo tam trčilo v odbojno ograjo.

Več sledi.