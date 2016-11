Nesreča zaprla cesto: zapeljal na tire, vlak iz Sevnice trčil vanj

PIJAVICE – V naselju Pijavice je danes prišlo do trčenje avta in vlaka. Policija je bila o dogodku obveščena ob 5.19. Kot nam je povedala Alenka Drenik iz PU Novo mesto, je voznik zapeljal čez nezavarovan prehod, torej čez takšnega, ki nima zapornic, ko je iz smeri Sevnice pripeljal vlak in trčil v avtomobil.

Po prvih podatkih je voznik lažje poškodovan.

Dars na svojem portalu poroča, da je lokalna cesta Puščava–Hrastovica–Pijavice–Skrovnik še vedno zaprta v Pijavicah pri železniškem prehodu.