Nesreča zaprla cesto: ukleščeno osebo iz vozila rešili gasilci

CELJE – Poročali smo o nesreči, ki je zjutraj zaprla glavno cesto Celje–Medlog . Uprava za zaščito poroča, da sta morali na zdravljenje v bolnišnico dve osebi.

Ob 6.30 je v naselju Medlog, občina Celje, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v semafor. Pri tem sta se poškodovali dve osebi.

Poklicni gasilci PGE Celje so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili iz vozila ukleščeno osebo, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Poškodovani osebi so prepeljani na nadaljnje zdravljenje v celjsko bolnišnico.