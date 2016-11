Nesreča zaprla cesto pri Preddvoru

PREDDVOR – Ob 10.39 sta na cesti v Spodnjo Belo, občina Preddvor, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem ter očistili cesto. V nesreči so se tri osebe poškodovale, poroča uprava za zaščito in reševanje.