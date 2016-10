Nesreča zaprla cesto, obvoz le za lažje od 7,5 tone

STRAŽE – Zaradi prometne nesreče je po poročanju Darsa glavna cesta Velenje–Slovenj Gradec zaprta pri Stražah. Kot so zapisali na prometno-informacijskem portalu, je obvoz urejen le za vozila do 7,5 tone, in sicer po cesti Dovže–Šentilj–Mislinja.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je do nesreče prišlo ob 7.38.

