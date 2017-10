Nesreča zaprla cesto: enega odpeljali s helikopterjem

RADLJE OB DRAVI – Ob 14.34 sta v križišču Koroške in Pohorske ceste v Radljah ob Dravi trčili osebni vozili, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje in dodali, da so bile poškodovane tri osebe, od tega ena huje.

Posredovali so gasilci PGD Radlje ob Dravi, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom izvlekli poškodovano osebo iz vozila, preprečili iztekanje motornih tekočin, zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu huje poškodovane osebe v policijski helikopter, ki je osebo v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal v UKC Maribor.

Ostali dve poškodovani osebi pa so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Cesto so počistili delavci Cestnega podjetja VOC Celje.

Cesta Maribor - Dravograd v Radljah je bila še ob 16. 20 uri zaradi prometne nesreče zaprta, še dodaja prometno-informacijski center.