Nesreča zaprla cesto

BLED – Ob 10.31 se je na Ljubljanski cesti na vrhu Betinovega klanca zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila.

Posredovali so gasilci PGD Bled, ki so oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev, izvedli zaporo ceste in usmerjali promet. Odklopili so akumulator in počistili cestišče ter vozilo naložili na avtovleko.

V nesreči se je ena oseba poškodovala, poroča uprava za zaščito in reševanje.