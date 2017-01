NOVA GORICA – Danes ob 13.37. je ob vzletišču Lijak, občina Nova Gorica, jadralni padalec zasilno pristal na drevesu, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Aktivirani so bili reševalci, ki so ob prihodu na kraj dogodka ugotovili, da je padalec nepoškodovan in si je sam pobral padalo iz drevesa. V dolino ga ni bilo potrebno pospremiti.