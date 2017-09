Nesreča v železarni, delavec si je poškodoval glavo

RAVNE NA KOROŠKEM – V torek ob 11.52 si je v obratu mehanske obdelave v Železarni Ravne delavec poškodoval glavo, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.

Posredovali so poklicni gasilci KGZ Ravne na Koroškem, poškodovancu nudili prvo pomoč in ga transportirali do vratarnice Železarne, od koder ga je enota NMP ZRC Koroške odpeljala v bolnišnico v Slovenj Gradec.