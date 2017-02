Nesreča v Sv. Danijelu, ena oseba poškodovana

SVETI DANIJEL – Ob 6.08 je v naselju Sv. Danijel prišlo do prometne nesreče. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na bok.

Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Radlje ob Dravi, zavarovali kraj nesreče, vozilo izvlekli nazaj na cestišče, odklopili akumulator, pomagali policiji pri usmerjanju prometa in nudili pomoč reševalcem. Cestišče so posuli z vpojnimi sredstvi in ga očistili.

Poškodovano osebo so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec.