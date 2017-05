Nesreča v Radomljah: v ovinku sta trčila

RADOMLJE – Domžalski policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v nedeljo, 28. maja 2017, okrog 13.15 na Prešernovi cesti v Radomljah.

V njej so bili udeleženi voznik motornega kolesa znamke yamaha in sopotnik ter voznik osebnega avtomobila volkswagen golf. Motorno kolo in osebno vozilo sta v levem ovinku trčila oziroma se oplazila.

Sopotnik je v nesreči utrpel lahke telesne poškodbe.

Zaradi razjasnitve okoliščin policisti PU Ljubljana prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o prometni nesreči, da pokličejo Policijsko postajo Domžale ali interventno številko 113.