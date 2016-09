Nesreča v Mariboru, ena oseba poškodovana

MARIBOR – V četrtek ob 9.04 se je v križišču Ceste proletarskih brigad in Betnavske ceste zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega in kombiniranega vozila.

Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, posuli iztekle motorne tekočine, odklopili akumulatorja vozil ter nudili pomoč reševalcem.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, se je ena oseba pri tem poškodovala. Prepeljali so jo v UKC Maribor.