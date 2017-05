Nesreča v Krškem: voznik zbil dva kolesarja

KRŠKO – Danes ob 16.08 je na Cesti krških žrtev v Krškem, voznik osebnega vozila trčil v dva kolesarja. Reševalci NMP ZD Krško so težje poškodovana kolesarja oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Brežice. Gasilci iz Krškega so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in pri prenosu do reševalnega vozila, poroča Uprava za zaščito in reševanje.