Nesreča v Konjicah: ko so gasilci prišli na kraj, vozila ni bilo več

SLOVENSKE KONJICE – V nedeljo ob 22.24 je na Starem trgu osebno vozilo trčilo v obcestno ograjo.

Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, vendar je vozilo še pred njihovim prihodom odpeljalo s kraja. Zavarovali in razsvetlili so kraj dogodka ter počistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.