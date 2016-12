Nesreča v gozdu

SEVNICA – V petek ob 16.33 se je zgodila nesreča pri delu v gozdu ob naselju Jeperjek v občini Sevnica.

Posredovali so gasilci PGD Sevnica in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Sevnica, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.