Nesreča v gorah: skušal pomagati 54-letniku in še sam zdrsnil

KAMNIŠKA BISTRICA – V soboto okrog 18.30 so PU Ljubljana obvestili o nesreči 54-letnega gorskega kolesarja na Kamniškem sedlu. Ta se je pri spustu s kolesom poškodoval na poti s Kamniškega sedla proti Kamniški Bistrici. Po padcu je zdrsnil po pobočju nekaj sto metrov pod planinsko potjo, kar sta videla dva pohodnika in to sporočila 112, so sporočili iz PU Ljubljana. Ponesrečencu je na pomoč priskočil 51-letni pohodnik, ki je ravno prihajal po planinski poti navzgor. Na strmem pobočju mu je zdrsnilo in je tudi sam zdrsel po pobočju ter se poškodoval.

Aktivirana je bila gorska reševalna služba, ki je oba poškodovanca transportirala v dolino, nato pa sta bila odpeljana v UKC Ljubljana. Po podatkih policije sta lažje poškodovana.