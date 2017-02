Nesreča v gorah

KRANJSKA GORA – V soboto ob 14.45 si je na poti iz Tamarja proti Planici (občina Kranjska Gora) planinka poškodovala gleženj, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci GRS Rateče so poškodovano planinko oskrbeli in prepeljali do Planice, kjer so jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Jesenice.