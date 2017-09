Nesreča v Domžalah, ponesrečenko oskrbeli

DOMŽALE – Ob 6.50 sta na Kopališki cesti v Domžalah trčili osebni vozili. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in opravili preventivni pregled poškodovanih vozil.

V prometni nesreči se je ena oseba lažje poškodovala. Na kraju dogodka so jo pregledali in oskrbeli reševalci NMP Domžale, poroča uprava za zaščito in reševanje.