Nesreča usodna za gorenjskega traktorista

GORENJA VAS-POLJANE – Danes 10.54 se je v naselju Laniše, občina Gorenja vas–Poljane, pri delu s traktorjem poškodoval traktorist. Gasilci iz Sovodenja in PGD Škofja Loka so nudili pomoč reševalcem iz Škofje Loke pri oskrbi ponesrečenca, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, poroča Uprava za zaščito in reševanje.