Nesreča tovornjaka in osebnega vozila popolnoma zaprla cesto

GROSUPLJE – Zaradi prometne nesreče je na regionalni cesti Šmarje Sap-Višnja Gora v Grosuplju, v križišču Adamičeve in Gasilske danes dlje časa veljala popolna zapora ceste, je poročal prometno informacijski center.

O prometni nesreči so bili policisti obveščeni okoli 14.30, so sporočil iz PU Ljubljana. Udeleženi sta bili tovorno in osebno vozilo, pri tem pa sta se dve osebi poškodovali.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom iz osebnega vozila rešili ukleščeni osebi in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in ju prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana. Po prvih informacijah naj ne bi bila nobena od njiju v življenjski nevarnosti.