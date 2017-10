Nesreča tovornega in osebnega vozila

ZGORNJE GRUŠKOVJE – V petek ob 12.40 sta v Zgornjem Gruškovjem v občini Podlehnik trčili tovorno in osebno vozilo, pri čemer se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Ptuj so jo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.