Nesreča priklopnega in kombiniranega vozila, poškodovane oskrbeli gasilci

VRBINA – V ponedeljek sta ob 17.03 v naselju Vrbina trčili osebno in kombinirano vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, očistili cestišče razlitih tekočin in odstranili vozila s cestišča.

V nesreči sta bili poškodovani osebi, ki so jima gasilci nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Krško, ti pa so ju oskrbeli in ju prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UC Krško.