Nesreča pri Sveti Ani

SVETA ANA – V sredo ob 23.04 je na lokalni cesti med Sveto Ano in Lokavcem v občini Sveta Ana voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste.

Posredovali so gasilci JZGB Maribor in PGD Gornja Radgona, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posipali iz vozila iztekle tekočine.

Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči iz Lenarta prepeljali v UKC Maribor, je poročala uprava za zaščito in reševanje.