Nesreča pri slapu Kozjak, žensko odpeljal helikopter

KOBARID – Okoli 12.30 se je v Kobaridu med soteskanjem pri slapu Kozjak zgodila nesreča. Pri PU Nova Gorica so nam potrdili, da se je v nesreči poškodovala ženska. Na kraj dogodka so bili poklicani gorski reševalci, poškodovanko pa so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. V nesreči naj bi si bila poškodovala hrbtenico.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da so reševalci GRS Tolmin poškodovanko oskrbeli in dvignili iz globeli na dostopen teren, kjer jo je prevzel zdravnik letalec. Ta jo je pripravil na letalski prevoz s helikopterjem SV. Odpeljali so jo v UKC Ljubljana.