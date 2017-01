Nesreča pri razcepu Kozarje, pet je poškodovanih

LJUBLJANA – Ob 16.12 je na obvoznici pri razcepu Kozarje v Ljubljani kombinirano vozilo prebilo ograjo in obstalo v jarku na strehi. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi petih poškodovanih oseb, počistili razlite tekočine ter pomagali vlečni službi pri izvleki in nalaganju vozila.

Reševalci so poškodovane osebe odpeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.