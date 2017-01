Nesreča pri Piramidi

TRZIN – V torek nekaj po 15. uri so policiste obvestili o prometni nesreči na območju Trzina, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da se je zgodilo na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane pri Piramidi, kjer je 33-letnik voznik toyote zaradi nepravilnega premika povzročil prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen še 32-letni voznik VW.

Ta je utrpel lahke telesne poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili iz PU Ljubljana.