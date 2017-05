Nesreča pri naselju Podgrad, dva sta jo skupila

PODGRAD – Ob 16.03 se je pri naselju Podgrad, občina Ilirska Bistrica, v križišču zgodila prometna nesreča s soudeležbo osebnega vozila in motornega kolesa.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica in reševalci nujne medicinske pomoči iz Ilirske Bistrice, ki so dve poškodovani osebi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.